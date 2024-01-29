Şampiyonlar Ligi\'nin yayın haklarını neden almadı? Acun lafı hiç dolandırmadan cevap verdi

Acun Ilıcalı, kendisine ait EXXEN platformundan yayınladığı Avrupa kupası maçlarında ciddi zarar ettiğini açıkladı. Beyaz TV'ye konuşan Ilıcalı, ihalede çok düşük bir teklif verdiğini söyleyerek TRT'yi tebrik etti.

"SON DERECE DÜŞÜK BİR TEKLİF VERDİK"

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nden 3 senedir ciddi zarar ediyorduk. Çok hevesli olduğumuz bir konu değildi, o yüzden son derece düşük bir teklif verdik. TRT kazandı ihaleyi, onları da tebrik ediyorum. Yeni platformları var, onu tanıtmak istiyorlar." dedi.

"AÇIK KANALDAN VERMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Ilıcalı konuşmasının devamında, "Açık kanaldan vermeyi düşünüyorlar, biz açık kanaldan veremeyiz öyle bir gücüm yok benim. Futbolseverler için iyi olacak açık kanaldan vermek." ifadelerini kullandı.