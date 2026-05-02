Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar
Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

02.05.2026 16:56
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Norwich City'i 2-1 yenerek Championship'te sezonu 73 puanla 6. sırada bitirdi ve Premier Lig için play-off oynama hakkı kazandı. Mücadele sonunda Acun Ilıcalı ve eşi, gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Norwich City karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hull City, 2-1 kazandı.

HULL CITY'DEN TARİHİ GALİBİYET

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 67. dakikada Ollie McBurnie kaydetti. Norwich'in golü ise 26. dakikada Toure'den geldi. 

HULL CITY PLAY-OFF'LARDA

Bu sonuçla birlikte puanını 73 yapan Hull City, sezonu 6. sırada tamamladı ve Premier Lig yolunda play-off oynama hakkı elde etti. Hull City'nin play-off yarı finalindeki rakibi ise Millwall oldu.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Mücadelenin son düdüğünün ardından Hull City taraftarları sevinçlerini saha içerisinde futbolcularla yaşarken, Acun Ilıcalı ve eşi de tribünlerde gözyaşlarını tutamadı. İkilinin büyük bir sevinç yaşadığı o özel anlar kameralara anbean yansıdı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 17:05:04.
