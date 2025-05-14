Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City forması giyen Joao Pedro, sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer almasına rağmen sezonun bitmesiyle takımdan ayrılma kararı aldı.
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye imza atan Joao Pedro, İngiliz ekibinden ayrılıyor.
Hull Daily Mail'deki habere göre, Pedro'nun Hull City ile imzaladığı sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen ayrılık kararı aldı. 36 maçta 6 gol ve 2 asist ile performans sergileyen Pedro, sezon sonunda Hull City'den ayrılacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı - Son Dakika
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