Fenerbahçe\'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı\'yı yarı yolda bıraktı

barış özcan:

Hull city i satın aldı, yani parasını verip yani, derdide bunlara düştü. Ne kadar oldunuz böyle, Kerem e laf, Hakan a laf, Arda ya laf,Orkun a laf ve daha nicelerine, yahu kardeşim nedir bu Türk düşmanlığınız, nadir bu fanatikliğiniz, adamlarla bir yemek yiyip arkadaş olmamışsınız, nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsunuz sırf rakip takımda oynadı, yönetici oldu veya o takımı tuttu diye hemen linç ediyorsunuz.