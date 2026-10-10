Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürprizi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acun Ilıcalı\'dan İngiltere\'de Türk tenor sürprizi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Everton maçı öncesinde taraftarlara özel bir sürpriz hazırladı. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, 25 bin kişilik MKM Stadyumu'nda sahne alarak taraftarlar için özel anlamı bulunan "Can't Help Falling in Love" eserini seslendirecek.

İngiltere'de futbol coşkusu ile operanın evrensel dili özel bir organizasyonda bir araya geliyor. 

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ

Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımlarının Everton ile oynayacağı mücadele öncesinde MKM Stadyumu'nda sürpriz bir etkinliğe imza atacak.

MURAT KARAHAN MKM STADYUMU'NDA SAHNE ALACAK

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, 25 bin seyirci kapasiteli MKM Stadyumu'nda maç öncesi mini bir konser verecek. Karahan, performansı sırasında Hull City taraftarları için ayrı bir tribün kültürü ve anlam taşıyan Elvis Presley'nin efsanevi eseri "Can't Help Falling in Love" şarkısını canlı olarak seslendirecek. Saha içi organizasyonuyla maç gününe damga vurması beklenen özel performans, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Murat KarahanAcun IlıcalıHull CityİngiltereEvertonFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
Hızlı tren seferleri başladı İki şehir arası artık 54 dakika Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
20:50
Rize’de gövde gösterisi Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
20:18
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
20:07
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
19:24
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi
18:56
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
17:59
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı
Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 20:53:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei