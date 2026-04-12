Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki

Acun Ilıcalı\'dan kendi oyuncusuna sert tepki
12.04.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Sheffield United'a 2-1 kaybetti. Mücadelede kırmızı kart gören John Lundstram'ın maç sonrası eski kulübüyle ilgili açıklamaları tartışma yaratırken, Acun Ilıcalı kendi oyuncusu olan Lundstram'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

İngiltere Championship'in 42. haftasında Sheffield United ile  Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 3 dakikada yediği 2 golle 2-1 kaybetti.

LUNDSTRAM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hull City'nin sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz ön libero John Lundstram 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İNGİLİZ OYUNCUDAN PAYLAŞIM

John Lundstram, maç sonunda bir paylaşım yaparak Hull City taraftarlarından özür diledi ve eski takımı Sheffield United'ı sevdiğini söyledi. İngiliz oyuncu paylaşımında, "Bunu normalde asla yapmam ama bugün Hull taraftarlarından özür dilerim. Küçük farklar maçları belirler ve bugün takımıma kaybettirdiğimi hissediyorum, özür dilerim... Ayrıca bugün Sheffield United taraftarlarının tepkisi de çok canımı yaktı, bu düşmanlığı anlamıyorum. Kulübü kesinlikle seviyorum, elimden gelen her şeyi verdim ve belki de kulüp tarihinin en iyi Sheffield United takımının bir parçasıydım. Ayrıldım çünkü kendi hayatımı ve ailemin hayatını değiştirme fırsatını geri çeviremezdim. Sadece hull taraftarlarından özür dilemek ve Sheffield United'ı sevdiğimi söylemek istedim; kalbimde her zaman özel bir yeri olacak." ifadelerine yer verdi. 

ACUN ILICALI'NDA LUNDSTRAM'A TEPKİ

Acun Ilıcalı, kaybedilen maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak karşılaşmada kırmızı kart gören John Lundstram'a, maçtan sonra eski takımı Sheffield United ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım:

"Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. Bize göre bugün konuşmamız gereken en önemli şey, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Bizim için hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanı okudum. Sahada yaşanan adaletsizliğe daha fazla odaklanmanı ve eski kulübünün taraftarları nedeniyle hissettiğin hayal kırıklığına daha az yer vermeni beklerdim.

Biz büyük bir aileyiz, tek bir hayalimiz var. Harika bir takımımız, güçlü bir antrenörümüz ve play-off'lara ulaşmaya tamamen odaklanmış en iyi taraftarlarımız var. Umarım gelecekte Hull City taraftarlarımızın samimi sevgisi ve desteğiyle daha iyi hissedersin."

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 16:58:37. #7.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.