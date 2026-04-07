Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si lider Coventry ile yenişemedi

İngiltere Championship'in 41. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile lider Coventry karşı karşıya geldi. MKM Stadyumunda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

LİGDE OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City puanını 68'e çıkararak play-off iddiasını sürdürdü. Lider Coventry ise 84 puana çıkarak Premier Lig yolunda hedefine bir adım daha yaklaştı.

GELECEK RAKİPLERİ

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, deplasmanda Sheffield United ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Coventry ise bir başka Sheffield takımı olan Sheffield Wednesday'ı kendi sahasında konuk edecek.