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Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı - Son Dakika

Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı

28.01.2022 17:04
Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktörlüğe getirilen Shota Arveladze için imza töreni düzenlendi. Acun Ilıcalı bu toplantıda, "Bir transferimiz halihazırda sağlık kontrollerinden geçiyor. Bu isim Allahyar. Başka takviyelerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, hamlelerini peş peşe yapıyor. Takımın yeni teknik direktörü Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isim Shota Arvaladze oldu.

TARAFTARA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Acun Ilıcalı, Shota'nın imza töreninde yakında taraftarı çok mutlu edecek hamleleri olduğunu söyledi. Allahyar'ın da sağlık kontrollerinden geçtiğini bildirdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"TARAFTARLARIMIZ BEĞENECEK"

"Futbolun insanları eğlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Şota, tanıdığım en cesur teknik direktörlerden biri. Taraftarların çoğunun onun futbol tarzını beğeneceğine inanıyorum.

"BU KİŞİ ALLAHYAR"

Bir yeni transferimiz daha halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Sağlık kontrollerinden geçiyor.

"ÖYKÜMÜZ UZUN OLACAK"

Öykümüz çok uzun sürecek. Bence başarı için sadece para da yeterli değil. Başarı için para tek başına yetmez! Bundan sonra Hull benim evim. Ben evimi kolay kolay terk etmem.

"YILDIZIMIZI SATMAYACAĞIZ"

Keane Lewis Potter'ı satmayacağız. Takımın önemli bir parçası. Transfer bitmeden hamlelerimizi yapacağız. 4 yeni ismin daha yeterli olduğunu düşünüyoruz."

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Acun Ilıcalı, Hull City, England, Spor, Son Dakika

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