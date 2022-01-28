Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, hamlelerini peş peşe yapıyor. Takımın yeni teknik direktörü Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isim Shota Arvaladze oldu.
Acun Ilıcalı, Shota'nın imza töreninde yakında taraftarı çok mutlu edecek hamleleri olduğunu söyledi. Allahyar'ın da sağlık kontrollerinden geçtiğini bildirdi.
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:
"Futbolun insanları eğlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Şota, tanıdığım en cesur teknik direktörlerden biri. Taraftarların çoğunun onun futbol tarzını beğeneceğine inanıyorum.
Bir yeni transferimiz daha halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Sağlık kontrollerinden geçiyor.
Öykümüz çok uzun sürecek. Bence başarı için sadece para da yeterli değil. Başarı için para tek başına yetmez! Bundan sonra Hull benim evim. Ben evimi kolay kolay terk etmem.
Keane Lewis Potter'ı satmayacağız. Takımın önemli bir parçası. Transfer bitmeden hamlelerimizi yapacağız. 4 yeni ismin daha yeterli olduğunu düşünüyoruz."
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