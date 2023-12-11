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Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından savcılık harekete geçti. Açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

11.12.2023 - 22:59,  Güncelleme: 23:40
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Trendyol Süper Lig'in 15 haftasında 1-1 biten MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından yeşil saha karıştı. Her iki takımın da 10 kişi bitirdiği maçın son düdüğüyle birlikte sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Koşarak gelen Koca, Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler'i tekmelemeye devam eden Koca, araya girenler tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aldığı yumruk ve tekmelerle Meler'in sol gözü şişerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazıredilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı


İşte Meler'e saldırı anından görüntüler:

Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Ayrıntılar geliyor...

Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler\'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır
YORUMLAR

Halil Umut Meler, Yılmaz Tunç, Faruk Koca, Ankaragücü, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır - Son Dakika
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