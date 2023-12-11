Adalet Bakanı Tunç: Hakem Halil Umut Meler\'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır

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Trendyol Süper Lig'in 15 haftasında 1-1 biten MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından yeşil saha karıştı. Her iki takımın da 10 kişi bitirdiği maçın son düdüğüyle birlikte sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Koşarak gelen Koca, Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler'i tekmelemeye devam eden Koca, araya girenler tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aldığı yumruk ve tekmelerle Meler'in sol gözü şişerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazıredilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."





İşte Meler'e saldırı anından görüntüler:

Ayrıntılar geliyor...