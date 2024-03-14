Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurul Sonrası İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 16. Genel Kurulunda güven tazeleyen Başkan Ahmet Bozan ve ASKF ekibi genel kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Genişletilmiş Kurullar Toplantısında bir araya gelen ASKF Kurulları yapılan toplantı sonrasında görev dağılımı belli oldu.

Yeni dönemde daha özverili bir şekilde çalışmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Dr. Ahmet Bozan, "ekip olarak gönüllü bir şekilde aramızda olan ve bu çalışmalara destek veren tüm ekip arkadaşlarımın birey olarak amatör camiaya faydalı olma noktasında istek ve çabaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.

ASKF Kurullarında görev alan arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyor; Amatör Spor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Genişletilmiş Kurullar 1. Toplantısına Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz da katılarak yeni yönetime başarı dileklerinde bulundular. - ADANA