Adana'da eğitim gören yabancı öğrenciler futbol turnuvasında buluştu - Son Dakika
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Adana'da eğitim gören yabancı öğrenciler futbol turnuvasında buluştu

12.05.2022 12:09
Adana'da eğitim gören yabancı öğrenciler futbol turnuvasında buluştu

Adana'da eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi.

Adana'da eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi.

Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "5. Mini Dünya Kupası Futbol Turnuvası" Adana Erkek Öğrenci Yurdu halı sahasında başladı.

Turnuvanın başlama vuruşunu Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Ahmet Bozan yaptı.

Turnuvanın ilk gününde Orta Asya - Yemen ile Pakistan - Batı Afrika takımları arasında maç yapıldı.

24 Mayıs'ta sona erecek turnuvada toplam 120 sporcudan oluşan 12 takım mücadele edecek.

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Dünya Kupası, Çukurova, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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