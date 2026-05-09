Adana\'da Galatasaray Kutlaması

Adana'da Galatasaray taraftarları 26. şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi 4-2 skorla kazanarak 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla birlikte Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 sezonu zirvede tamamladı. Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da büyük coşkuyla kutlandı. Yüzlerce taraftar, merkez Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda toplanıp meşale ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı.

Kentin işlek bulvarlarında araçlarıyla konvoy oluşturan Galatasaray tarafları ise pencereden çıkardıkları sarı-kırmızılı bayrakları sallayıp, korna çalarak şampiyonluğun tadını çıkardı. - ADANA