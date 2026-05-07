Adana'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması

Adana\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması
07.05.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları'nda 1500 öğrenci derece için mücadele etti.

Adana'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları İl Finali'ne katılan öğrenciler dereceye girmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Çukurova Atletizm Pisti'nde organize edilen etkinliğe, 15 ilçedeki yarışlarda birinci olan ilkokullardan yaklaşık 1500 öğrenci katıldı.

Çocuklar halat çekme, mendil kapmaca, kaleli yakan top, çift ayak atlama, çemberle işbirliği ve fasulye torbası atma gibi oyunlarda performanslarını sergiledi.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Program kapsamında çeşitli gösteriler ve yüz boyama etkinliği de düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Duygu Tekik Akgünler, törende yaptığı konuşmada, geleneksel çocuk oyunlarını şenlik havasında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oyunların dayanışma, paylaşma ve birlikte hareket etmeyi öğrettiğini dile getiren Akgünler, "Bu oyunlar çocukların hem fiziksel hem sosyal gelişimine katkı sağlar. Sporla büyüyen nesiller sağlıklı, disiplinli güçlü bireyler olarak yetişir. Burada hepiniz birer şampiyonsunuz." dedi.

Akgünler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:35
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:46:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Adana'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.