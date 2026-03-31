Adana\'da Postacı Yürüyüş Seçmeleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen seçmelerde Nuray Coşkun ve Teyfik Erçetin birinci oldu, milli takım belirlendi.

Adana'da posta dağıtıcıları, 54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katılacak milli takımda yer almak için düzenlenen seçmelerde mücadele etti.

PTT 5. Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde Adana Gençlik Merkezi Atletizm Pisti'nde yapılan organizasyona, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 26'sı kadın 73 posta dağıtıcısı katıldı.

Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, açılış programındaki konuşmasında, yarışmanın sosyal dayanışmanın sağlanması ve sportmenlik ruhu kazandırılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, personele başarı diledi.

Yarışmada erkek posta dağıtıcıları 10 kilometrelik, kadın posta dağıtıcıları ise 5 kilometrelik parkurda ter döktü.

Mücadele sonucunda kadınlarda Nuray Coşkun, erkeklerde ise Teyfik Erçetin birinci oldu.

54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katılacak milli takımın belirlenmesi için yapılan seçmelerde başarılı olan posta dağıtıcıları, Türkiye finalinde yarışacak.

Kaynak: AA

Milli Takım, Adana, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:23:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.