FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.
Adana Demirspor, bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplamda 60 puan silme cezasına çarptırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?