Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı

01.06.2022 10:54
Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı

Adana Demirspor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen sol bek Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen sol bek Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Boluspor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Abdurrahim Dursun, Boluspor formasıyla geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 26 maçta forma giydi.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdurrahim, bordo-mavili ekibin ardından Kırklarelispor ve Bandırmaspor'da da görev aldı.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı - Son Dakika


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