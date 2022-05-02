Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman, koordinasyon ve taktik çalışmayla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Benjamin Stambouli, Younes Belhanda ve David Akintola ise takımdan ayrı çalıştı.