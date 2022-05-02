Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

02.05.2022 21:32
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman, koordinasyon ve taktik çalışmayla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Benjamin Stambouli, Younes Belhanda ve David Akintola ise takımdan ayrı çalıştı.

Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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