Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

05.04.2022 19:32
Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Altay maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve dar alanda çift kale maç oynadı.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Nisan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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