Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
İdmanı izleyen kulüp başkanı Murat Sancak, Montella ve futbolcularla sohbet etti.
Kaynak: AA
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