Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti

08.04.2022 20:26
Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

İdmanı izleyen kulüp başkanı Murat Sancak, Montella ve futbolcularla sohbet etti.

Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti

YORUMLAR
500
Derbide ilk golün önemi büyük Derbide ilk golün önemi büyük Murat Akça, kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdi Murat Akça, kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdi

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Nisan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den çağrı: Bu yıkıcı savaşa son verin
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 20:39:24. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement