Adana Demirspor, Arca Çorum FK'ya 3-0 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Arca Çorum FK'ye 3-0 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Koray Palaz, "Bugün için aslında iyi hazırlanmıştık. Bir bahaneye sığınacak değilim, iyi olan taraf kazandı." dedi.

Palaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçında puan almalarının kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Oyuncu grubunun ilk maçta iyi bir tempo yakaladığını anlatan Palaz, şöyle devam etti:

"Bugün için aslında iyi hazırlanmıştık. Bir bahaneye sığınacak değilim, iyi olan taraf kazandı. Maçın kırılma anını doğru geçseydik belki böyle bitmeyebilirdi. Oyuncumuzun yakaladığı pozisyonu skora dönüştürebilseydik daha farklı bir oyun olabilirdi. O dakikaya kadar rakibin net pozisyonu yoktu. Oyuncu grubunu maç sonunda orta sahada topladım. Bunu her maç yapacağız. Hepsinin alnından öpüyor, gurur duyuyorum. Kariyerine yeni başlayan ve profesyonel futbol sahalarında bile yeni yeni oynayan oyuncular var. Her maç ayrı bir hikaye olacak. Buradan Türk futboluna hizmet edecek 3-4 çok önemli oyuncu çıkacağını düşünüyorum. O günler için hazırlık yapacağız. Elimizden gelenin fazlasını burada sergilemek için mücadele edeceğiz."

Arca Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ise maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Zor şartlarda mücadele eden Adana Demirspor camiasındaki hem teknik ekip hem de oyuncuları tebrik ediyorum. Geçen hafta iyi bir oyunla 1 puan almışlardı. Bu hafta ciddi bir hazırlık yaptık ve karşılığını attığımız 3 gol ile aldık. Adana Demirspor camiasına canı gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.