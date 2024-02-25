Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz\'a devretti

Spor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.

METİN KORKMAZ'A DEVRETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun, bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin" ifadelerini kullandı.