Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devretti - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devretti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz\'a devretti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.

25.02.2024 20:27
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.

METİN KORKMAZ'A DEVRETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun, bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devretti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Yunus Acar: Seni bu duruma düşüren şey Galatasaray düşmanlığıydı sırf GS li diye oyuncularınıza etmediginizi bırakmadınız şimdide takımı perişan halde bırakıp kaçıyorsun bay çakma 19 19 Yanıtla
  • Engin Engo: Kulüp soyulup sogana çevrildi. Hayırlı olsun. Seneye 2. Lig sonra birkac sene içinde kaybolup gider. 35 2 Yanıtla
  • Alperen Umut: Bunun kolpaci olduğu konuşmalarından hareketlerinden belliydi zaten 18 3 Yanıtla
  • Emre Kılıç: Seneye 2.lig hayirli olsun ....kim bilir giderken neler götürdü 15 4 Yanıtla

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