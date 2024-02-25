Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz\'a devrediyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum.

25.02.2024 20:16  Güncelleme: 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın. Nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Metin Korkmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 21:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement