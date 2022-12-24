Murat Sancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisini doğruladı! Milli futbolcu her an imza atabilir - Son Dakika
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Murat Sancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisini doğruladı! Milli futbolcu her an imza atabilir

24.12.2022 13:40

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın'ın transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Son dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken ve A Milli Takım kadrosuna da seçilen Samet Akaydın'ın transfer durumu hakkında konuşan Sancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisini doğruladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, kulüp gündemine dair açıklamalardabulundu. Transfer dönemine hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Sancak, eksik olan bölgelere 3, 5 transfer yapılacağını dile getirdi. Taraftarların dünya yıldızı beklentisine de değinen Sancak, "Keşke dünya karmasını getirip Adana Demirspor'da oynatsak. Ama bunlar öyle istenildiği zaman getirilebilecek futbolcular değiller" ifadelerini kullandı.

"SAMET'E FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR "

Başarılı oyuncuya iki ezeli rakibin de ilgisinin olduğunu belirten Sancak, bir futbolcuyu, büyük takımların istemesi halinde göndermedikleri zaman sorunlar yaşanabileceğini kaydetti. Sancak, "Çünkü bu her futbolcunun hayalidir. Avrupa'da oynayan, 4 büyükler diye tabir edilen takımlardan biri onu istemişse ve sen de göndermediysen buna pişman olursun.

"EDERİNİ BULDUĞUM ANDA SATARIM"

Değerini bulan her futbolcunun gönderilmesi gerektiğini de ifade eden Sancak, "Bir futbolcuya talip olunuyorsa en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim. Kim olursa olsun kendi ederini, kendi fiyatını bulduğu anda ben satarım. Hatta beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler, benim de ederimi verseler ben de gider orada başkanlık yaparım" dedi.

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Adana Demirspor, Samet Akaydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisini doğruladı! Milli futbolcu her an imza atabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Sancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisini doğruladı! Milli futbolcu her an imza atabilir - Son Dakika
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