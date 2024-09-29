Adana Demirspor\'da Damla Üzüntüsünü Paylaştı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, hafta içerisinde rakibi iyi analiz edip çalıştıklarını belirterek, "Özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz gerçekten bizi üzdü." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Damla, Bodrum FK'nin içeride duran toplarda etkili bir takım olduğunu söyledi.

Maç öncesi bütün çalışmaları duran toplar üzerine yaptıklarını anlatan Damla, "Bunun üzerine yoğunlaşmıştık. Canımızı sıkan şey, özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz bizi gerçekten üzdü. Maalesef çalıştığımız yerden ilk golü yedik. Lig tecrübesi az olan genç oyuncu kardeşlerimiz var. Bu yüzden yediğimiz goller nedeniyle kırılganlık ve özgüven eksikliği olabiliyor. Maalesef ondan sonra ikinci golü yedik. Oyunu toparlamaya başladık, hamlelerimizle 2-1'e getirdik. Bundan sonra oyun 2-2'ye gelebilirdi. Oyunun kontrolü bize geçmişti. Bireysel bir hatandan üçüncü golü yedik." diye konuştu.

İlk golden ve penaltı pozisyonundan önce net fauller olduğunu savunan Damla, hakemlerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Taraftarı ve başkanıyla Adana Demirspor'un çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Dalma, şu ifadeleri kullandı:

"7. hafta sonunda 1 puanlı bir takım olmak koşuluyla sahipsiz bir takım gibi kimse görmesin. Gerçekten genç oyuncular. Bütün oyuncular elinden gelen mücadeleyi yapıyor, bir emek var. Bu pozisyonları incelerken çok daha dikkatli davranılmalı diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz bir maç, 1 puanımız var ama ligin boyu uzun. Camiamızda şu anda en çok birlikteliğe ihtiyaç olduğu zaman. Oyuncu kardeşlerimiz bu sorunluluğu hissediyor. Birlik olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Kenetlenme zamanı, bu sürecin üstesinden oyuncularımızla geleceğimize inanıyorum."