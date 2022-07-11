Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması yaptı. Futbolcular, antrenmanı teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kala maçla tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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