Adana Demirspor, Dalcı ile Yolları Ayırdı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Dalcı ile Yolları Ayırdı

Adana Demirspor, Dalcı ile Yolları Ayırdı

Adana Demirspor, kötü gidişat sonrası Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı.

28.01.2025 09:48
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Adana Demirspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da kötü gidişat sürüyor. Mavi-lacivertli ekipte Michael Balkanis ve Serkan Damla'nın ardından Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile de yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Dalcı ile Yolları Ayırdı - Son Dakika

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