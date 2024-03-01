Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Fatih Karagümrük'le Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ADANA
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, 2024 Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası'nda büyükler 52 kiloda birinci olarak büyük bir başarı elde etti.
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