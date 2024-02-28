Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın biletlerini bugün saat 19.40'ta satışa çıkarıyor. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek. Biletler gişeden alındığında kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olarak verilecektir. Bilet fiyatları ise Batı tribün üst 25 TL, batı tribün alt 50 TL, kale arkaları alt 25 TL, kale arkaları üst 25 TL, maraton üst 25 TL, maraton alt 50 TL, güney balkon 30 TL olarak belirlenmiştir.

28.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor'un, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın biletleri bugün saat 19.40'ta satışa çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda

Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Mavi-lacivertli kulüpten maçın biletleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'da karşılaşacağımız Fatih Karagümrük maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta, yalnızca gişeden alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarımıza biletler ücretsizdir" denildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün üst 25 TL, batı tribün alt 50 TL, kale arkaları alt 25 TL, kale arkaları üst 25 TL, maraton üst 25 TL, maraton alt 50 TL, güney balkon 30 TL." - ADANA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:27:48. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement