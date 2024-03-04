Stat: Yeni Adana
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 89 Cisse), Mendoza, Balotelli (Dk. 69 Aymbetov)
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare (Dk 76 Ceccherini), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 76 Teklic), Kourbelis, Emre Mor (Dk 89 Bertolacci), Eysseric, Can Keleş (Dk. 46 Güven Yalçın), Marcao
Gol: Dk. 27 Balotelli (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Semih Güler, Dk. 73 Maestro, Dk. 74 Milad, Dk. 78 Atal (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 23 Eysseric, Dk. 25 Salih Dursun, Dk. 55 Güven Yalçın, Dk. 78 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 90+8 Ceccherini
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
52. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Marcao'nun vuruşunda kale sahası içinde Gravillon'a çarpan top kornere çıktı.
55. dakika sol kanattan kullanılan köşe atışında Eysseric'in kale sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Eysseric'in kullandığı serbest atışta top az farkla kalecinin solundaki direğin yanından dışarı çıktı.
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü bir başlangıç yaptığını ve maç boyunca çok fazla bir şey oluşturamadıklarını belirtti.
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