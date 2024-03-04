Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük\'ü 1-0 Mağlup Etti

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Maçta Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

04.03.2024 19:11  Güncelleme: 19:12
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 89 Cisse), Mendoza, Balotelli (Dk. 69 Aymbetov)

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare (Dk 76 Ceccherini), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 76 Teklic), Kourbelis, Emre Mor (Dk 89 Bertolacci), Eysseric, Can Keleş (Dk. 46 Güven Yalçın), Marcao

Gol: Dk. 27 Balotelli (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Semih Güler, Dk. 73 Maestro, Dk. 74 Milad, Dk. 78 Atal (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 23 Eysseric, Dk. 25 Salih Dursun, Dk. 55 Güven Yalçın, Dk. 78 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Ceccherini

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

52. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Marcao'nun vuruşunda kale sahası içinde Gravillon'a çarpan top kornere çıktı.

55. dakika sol kanattan kullanılan köşe atışında Eysseric'in kale sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Eysseric'in kullandığı serbest atışta top az farkla kalecinin solundaki direğin yanından dışarı çıktı.

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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