Adana Demirspor Galatasaray ile Karşılaşıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 57 puanla lider olan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk maçında sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.
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