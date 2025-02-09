Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi

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Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanındaydı.

Galatasaray'ın stadı RAMS Park'taki müsabaka 19:00'da başladı. Galatasaray, 11. dakikada Dries Mertens'in yere düştüğü pozisyonda penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Alvaro Morata gole çevirdi.

30. dakikada Adana Demirspor'dan Yusuf Barasi sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Adana Demirsporlu futbolcularla teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasındaki görüşmeler sonunda mavi lacivertli futbolcular soyunma odasına gitti.

Adana Demirspor sahadan neden çekildiklerine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Galatasaray, bu maça kadar topladığı 57 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Adana Demirspor ise 5 puanla ligin sonuncusu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cumartesi günü EKOL TV'de yaptığı değerlendirmede, "İnşallah hakem Galatasaray'a şirin gözükmez istemez" demişti.

2023-24 sezonunda Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor da evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçta sahadan çekilmişti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek 74'üncü dakikada takımını sahadan çekmişti.