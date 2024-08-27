Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Hazırlıklarını Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde sürdüren mavi-lacivertli ekip, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Mavi Şimşeklerimiz, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı" ifadelerine yer verildi. - ADANA