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Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.02.2022 17:40
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde reaksiyon, oyun ve grup çalışması yapıldı.

İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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