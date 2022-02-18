Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde reaksiyon, oyun ve grup çalışması yapıldı.
İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor