Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması yapıldı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, bugün akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.
Kaynak: AA
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