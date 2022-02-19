Üye Girişi
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

19.02.2022 14:43
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması yapıldı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, bugün akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:52 Alanya'da deniz anaları sahile vurdu! Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:06:45. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement