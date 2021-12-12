Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Giresunspor, 4 maç aradan sonra mağlup oldu.
Hücumcuların üretemediği maçta tecrübeli savunmacı Benjamin Stambouli dümene geçti. Stambouli 90+3'te attığı golle zafer golünü getirdi.
Lige kötü giriş yapan Adana Demirspor, bu zaferle puanını 23'e yükseltti. İyi futbolunu puanlarla süslemeye başlayan Adana Demirspor, üst sıralara iyice yaklaştı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı - Son Dakika Spor