Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-lacivertlilerin açıklamasına göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Milli takımdan dönen Arijanet Muric de çalışmalara katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika