Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampta bulunan ve teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kısa süreli bir antrenman yapan Adana Demirspor, daha sonra başka bir otelde kamp yapan Umm Salal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi - Son Dakika

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