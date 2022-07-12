Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi - Son Dakika
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Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

12.07.2022 21:27

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, antrenman maçında karşılaştığı Katar'ın Umm Salal ekibine 2-0 yenildi.

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, antrenman maçında karşılaştığı Katar'ın Umm Salal ekibine 2-0 yenildi.

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampta bulunan ve teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kısa süreli bir antrenman yapan Adana Demirspor, daha sonra başka bir otelde kamp yapan Umm Salal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Umm Salal, Jonathan Kodjia'nın 36 ve 66. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Adana Demirsporlu oyuncular, hazırlık maçının ardından kısa süreli bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Mavi-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

YORUMLAR
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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Hull City: 0 Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Hull City: 0 Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Viktoria Plzen: 0 Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 - Viktoria Plzen: 0
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi - Son Dakika
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