Adana Demirspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Adana Demirspor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 4 Mayıs Cuma günü İstanbulspor'la Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Yukatel Adana Demirsporumuz, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor" denildi. - ADANA