Kasımpaşa maçının ardından

Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ve Kasımpaşa antrenörü Gökmen Barış karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA: İSTEDİĞİMİZ BİR SONUÇ DEĞİLDİAdana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Maçın genelinde çok pozisyon bulduk. 2 topumuz direkten döndü. 2'nci yarıda birkaç pozisyon verdik. Kalecimiz iyi kurtardı. İstediğimiz bir sonuç değildi" dedi.BARIŞ: GÖNÜL İSTERDİ Kİ GALİBİYETLE AYRILALIM

Adana deplasmanının zor olduğunu belirten Kasımpaşa antrenörü Gökmen Barış ise "Maça iyi hazırlandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazanacak pozisyonlara girdik. 2 haftadır çok pozisyon kaçırdık. Gönül isterdi ki galibiyetle ayrılalım. Futbolcularımız pozitif bir futbol oynadı. Beraberlikle sonuçlandı. Zor bir deplasmandan 1 puan aldık" diye konuştu.