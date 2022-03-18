Adana Demirspor Kulübü'nden taraftara çağrı - Son Dakika
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Adana Demirspor Kulübü'nden taraftara çağrı

18.03.2022 20:52
Adana Demirspor Kulübü'nden taraftara çağrı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor kulübünden son haftalarda yaşanan tribün olayları nedeniyle alınan cezalardan sonra taraftara yönelik bir yazılı açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor kulübünden son haftalarda yaşanan tribün olayları nedeniyle alınan cezalardan sonra taraftara yönelik bir yazılı açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlara yer verildi. "Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; kendi sahamızda oynadığımız müsabakalarda yaşanan saha olayları nedeniyle kulübümüz disiplin kuruluna sevk edilerek cezalar almaktadır. Bu sebeple, sahamızda oynayacağımız maçlarda Yeni Adana Stadyumu'nun bilet kontrol noktalarında yapılan uygulamalarımız her zaman olduğu gibi tavizsiz ve eksiksiz olarak uygulanacaktır. Kontrol noktalarında şişe su, madeni para, çakmak gibi sahaya atılması muhtemel maddeler emniyet güçleri tarafından yapılan üst aramalarında toplanacaktır. Bu tür maddeleri kesinlikle maça gelen siz değerli taraftarlarımızın birlikte getirmemeleri, üzerlerinde bulundurmamaları ve stadyuma sokmaya çalışmamaları önemle rica olunup bununla birlikte stadyum içerisinde bulunan kantinlerinde satılacak olan bardak suların ağızları açık şekilde taraftarlara satışı yapılacaktır. Maçlarımızda stadyum kapıları maçların başlama saatinden 2 saat önce açılmaktadır. Girişlerde yaşanan sorunların minimuma inmesi ve herkesin maçtan maksimum keyfi alması için kapılar açıldığı andan itibaren stadyuma girişlerin sağlanmasını, bundan sonra kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda kulübümüzün ceza almaması ve maçlarımızın daha keyifli, sportmenlik çerçevesinde geçmesini sağlamak amacıyla siz değerli taraftarlarımızın bu kurallara riayet etmesini ve duyarlı olmasını önemle rica ederiz." - ADANA

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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