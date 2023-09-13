Adana Demirspor, PSG'nin yıldızı Edouard Michut'u kiralamak için anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Adana Demirspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü PSG ile anlaştı.

MICHUT'UN KARNESİ

20 yaşındaki genç futbolcu, kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkarken söz konusu maçlarda 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi.