Adana Demirspor, PSG'nin yıldızı Edouard Michut'u kiralamak için anlaştı - Son Dakika

Adana Demirspor, PSG'nin yıldızı Edouard Michut'u kiralamak için anlaştı

Son Güncelleme: 13.09.2023 22:37

Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Adana Demirspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü PSG ile anlaştı.

MICHUT'UN KARNESİ

20 yaşındaki genç futbolcu, kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkarken söz konusu maçlarda 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Adana Demirspor çok büyük oynuyor! PSG'nin yıldızına da formayı giydirecekler
Adana Demirspor çok büyük oynuyor! PSG'nin yıldızına da formayı giydirecekler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, PSG'nin yıldızı Edouard Michut'u kiralamak için anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Fenerbahçe, 6 numara transferini İngiltere'den buldu
22:53 İstinaf Mahkemesi'nden, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasına ret
22:52 "Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan canlı yayında net yanıt
22:40 Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilecek
22:24 Avrupa Parlamentosu'ndan 2022 yılı Türkiye raporu: AB'ye katılım süreci yeniden başlatılamayacak
22:20 Adana Demirspor, PSG'nin yıldızı Edouard Michut'u kiralamak için anlaştı
21:47 Nottingham Forest'ın futbolcusu Toffolo, 5 ay futboldan men edildi
21:47 Gazze Şeridi'nde patlama: 4 ölü, 19 yaralı
21:28 Unutmadılar! Dünya yıldızlarından Arda Turan'a sürpriz mesaj
21:03 Muhammed Gümüşkaya Süper Lig'e geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 23:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, PSG'nin yıldızı Edouard Michut'u kiralamak için anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement