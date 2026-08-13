Adana Demirspor taraftarı bariyeri yıkıp belediyeye girmeye çalıştı - Son Dakika
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Adana Demirspor taraftarı bariyeri yıkıp belediyeye girmeye çalıştı

Adana Demirspor taraftarı bariyeri yıkıp belediyeye girmeye çalıştı
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FIFA'nın 6 puan silme cezası ve Svensson'a 550 bin Euro borç nedeniyle Adana Demirspor taraftarları Büyükşehir Belediyesi önünde protesto yaptı; bariyerleri yıkarak binaya girmeye çalıştı. Başkan Zeybek belediyeye tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi binası önünde açıklama yapmak üzere bir araya gelen Adana Demir spor taraftarları, mesai saatinde bina önünde bulunan bariyerleri görünce sinirlenerek bariyerleri yıkıp belediyeye girmeye çalıştı.

Son iki sezonda yaşadığı mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, puan silme cezalarıyla da gündemdeki yerini koruyor. Son olarak FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezasına çarptırılan mavi-lacivertli kulübün Norveçli eski oyuncusu Jonas Svensson'un alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğu ve dosyanın disiplin sürecine taşındığı iddia edildi. Yaklaşık 550 bin Euro'luk borcun 14 Ağustos Cuma gecesine kadar ödenmesi gerektiği, aksi takdirde kulübe küme düşme yaptırımının uygulanmasının gündeme gelebileceği öne sürüldü.

Gündeme ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan Adana Demirspor taraftarları ve yönetimi, belediye binası önüne kurulan barikatlarla karşılaştı. Duruma sinirlenen taraftarlar, bariyerleri yıkarak belediye binasına girmeye çalıştı. Polis ve güvenlik engeliyle karşılaşan taraftarlar daha sonra tezahürat yapmaya başladı. Tezahüratların ardından Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek açıklamalarda bulundu.

"Verdikleri 10 personeli geri çekmekle tehdit ettiler"

Adana Demirspor tarihinin en kötü günlerini yaşadığını söyleyen Zeybek, "Biz bu kötü günlerde 7-8 aydır arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadeleyi de bu şehri yönetenlere haftalık raporlar halinde sunuyoruz. Ama hepinizin takdiridir ki bu takımı ayakta tutmak sadece taraftarla olacak bir şey değil. Bu şehrin en büyük mülki amirlerine biz bu durumu anlattık. Maalesef 8 aydır kapımızı bir kişi bile çalıp durumumuzu sormadı. 'Herkes bu değere sahip çıksın' dedik. Biz hiç kimseye 'Bütün bütçeyi getirin Adana Demirspor'a harcayın' demedik. Diğer şehirlerde yapılan yardımları örnek olarak sunarak 'Adana Demirspor'a neden yapılmıyor?' dedik. Destek vermedikleri gibi verdikleri 10 personeli geri çekmekle tehdit ettiler. Şu anki yönetim Adana Demirspor'a 10 tane personeli çok görüyor" dedi.

"İşte böyle yönetiliyor Adana"

Kamuya açık bir binanın bariyerlerle kapatıldığını dile getirerek tepki gösteren Ertan Zeybek, "Mesai şu an devam ediyor. Ben vatandaşım, içeride işim var ama giremiyorum. Adana'nın nasıl yönetildiğini görün, işte böyle yönetiliyor Adana. Adana yıllardır kötü yönetiliyor, sadece spor anlamında değil. Adana Demirspor'a 8 ayda 2 milyon vermişler, sanki Demirspor'un bütün borcu kapandı. Yıllardır Büyükşehir Belediyesinin Demirspor'a personel katkısı dışında bir şeyi yok. Onu da sürekli önümüze tehdit olarak sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor taraftarı bariyeri yıkıp belediyeye girmeye çalıştı - Son Dakika

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