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Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz - Son Dakika

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz

16.12.2021 17:37
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Rakipler ligin iyi yerlerindeler ama biz de kendi yolumuzda, gelişimimizde devam etmek istiyoruz.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Rakipler ligin iyi yerlerindeler ama biz de kendi yolumuzda, gelişimimizde devam etmek istiyoruz. Çünkü biz ilk sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı bir test olarak görüyorum" dedi.

Ligde cumartesi günü oynayacakları Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Montella son galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, takımın mücadelesi ve konsantrasyonunun çok önemli olduğunu söyledi.'İLK SIRALARA TIRMANMAK İSTİYORUZ'Alanyaspor maçının zor bir maç olduğunu söyleyen Montella, "Rakipler ligin iyi yerlerindeler ama biz de kendi yolumuzda, gelişimimizde devam etmek istiyoruz. Çünkü biz ilk sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı bir test olarak görüyorum. O yüzden zorlu bir maç olacağını biliyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Bizim kendi içimizde koyduğumuz hedefler var ama takım olarak maçtan maça hedeflerimiz var ve maçtan maça ilerlemek istiyoruz. Herhangi bir belirlediğimiz hedef yok ama o mücadele ruhumuz bizi ister istemez başka hedefler koymamızı sağlıyor. Maçtan maça iyi hazırlanıp gelişimimize devam etmek istiyoruz. Geldiğimden bu yana takım inanılmaz gelişim gösterdi ve istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Bu benim için yeterli değil. Futbolcularım da yetinmesinler çünkü daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. O yüzden bu yolda devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.'OYNADIĞIM MAÇ SAYISI BENİ TATMİN ETMİYOR'Ligde oynanan tüm maçların çok zor olduğunu söyleyen Jonas Svensson, "Rakibimiz iyi bir takım. Yazın onlara karşı iyi bir mücadele sergilemiştik. Hocaları değişti ama analizlere başlayacağız. Türkiye ligi, diğer oynadığım ülkelerden, liglerden farklı. Her maç birbirine çok yakın geçiyor. Her takım birbirini yenecek performansı ve gücü gösteriyor. Bu açıdan zorlu bir lig olduğunu belirtebilirim. Benim için önemli olan takımın başarısı. Takımın başarısıyla birlikte ne kadar mücadele etsek de her zaman daha iyisini gösteriyorum. Oynadığım maç sayısı beni tatmin etmiyor. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'HOCANIN ELİNDE BİR KOZ OLARAK BAŞLAYABİLİRİM'

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığını belirten Lucas Castro da, "Artık geri döndüm. Hocanın elinde bir koz olarak başlayabilirim. İtalya'da 10 yıllık bir geçmişim var ve orada seneler boyunca Juventus kazanıyordu. Son zamanlarda değişmeye başladı ama bu ligde böyle olması daha iyi. Daha küçük kulüplerde de kupaya gitme şansı oluyor" diye konuştu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: İlk sıralara tırmanmak istiyoruz - Son Dakika Spor


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