Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Oyuncularımla Gurur Duyuyorum - Son Dakika
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Oyuncularımla Gurur Duyuyorum

Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçta oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu söyledi. Valkanis, takımın taktik disipline bağlı kaldığını ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti.

11.08.2024 00:49
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avustralyalı teknik adam, "Zor maç olacağını biliyorduk. Fenerbahçe ligin saygıdeğer önemli ekiplerinden biri. Bizden önce ciddi rakiplere karşı oynadığından hazırlık aşamasında bizden daha hazırdılar. Oyun performansına bakacak olursak takım performansında oyuncularımla gurur duyuyorum çünkü taktik disipline ellerinden geldiğince bağlı kalmaya çalıştılar. Her şeylerinin yüzde yüzünü verdiler." diye konuştu.

İlk yarı oyun kurma konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Topun hakimiyetinin bizde olması gerekiyordu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu akşam 15 yaşında kalecimiz, gerçekten kendisiyle gurur duyuyorum. Maç öncesi yaşıyla alakalı sorular gelmişti bana ama bir oyuncunun yaşı değil neler verdiği önemli. Potansiyele sahip çok iyi bir oyuncu. 50 bin taraftar karşısında bu performansı sergilemesinden gurur duyuyorum."

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Oyuncularımla Gurur Duyuyorum - Son Dakika

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