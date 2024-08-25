Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takım Ruhunu İyi Ortaya Koyduk - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takım Ruhunu İyi Ortaya Koyduk

Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takım Ruhunu İyi Ortaya Koyduk

Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, Kasımpaşa ile berabere kaldıkları maçta takım ruhunu iyi ortaya koyduklarını belirtti. Valkanis, maçın zorlu ve ilginç olduğunu söyleyerek, 2-0'dan 2-2'ye gelmelerinden mutlu olduklarını ifade etti. İlk yarıda adapte olamadıklarını ancak ikinci yarıda topla oynadıklarını ve oyuncularının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Valkanis, Galatasaray maçına odaklanacaklarını söyledi.

25.08.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis, karşılaşmada takım ruhunu çok iyi ortaya koyduklarını belirtti.

Michael Valkanis, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her zaman kazanmak istediğini aktaran Valkanis, "Zorlu ve ilginç bir maçtı. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için de mutluyum. 3 puan alamadık ama pozitif şeyler çıkardık. Önceki maçtan 4 farklı oyuncu oynattık. Salih, bugün ilk kez mücadele etti. Bünyamin birçok farklı pozisyonda oynadı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapıyor. Takım ruhunu maçta çok iyi ortaya koyduk. 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren de ilk yarıda yediğimiz baskıyı çok güzel karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı oyuna tam adapte olamadıklarını vurgulayan Valkanis, "0-0 içeriye gireriz diye umdum ancak çok basit bir gol yedik. Biz de penaltı kazandık. Penaltıyı gole çevirebilsek farklı şeyler olabilirdi. İkinci yarıda topla oynadık ve değişiklikler de buna yardımcı oldu. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Ali Yavuz Kol'un performansından memnunum. Bugün iki asist yaptı. Kampta da çok iyi çalıştı. Kendisi yedek değil, oyunun kaderini değiştirebilecek birisi. Belki bir 10 dakikamız daha olsaydı 3 puan alabilirdik. Çalışmaya, savaşmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Kazanmak istiyorduk. Buradan elimiz boş dönmedik. Şimdi ise Galatasaray maçına odaklanacağız. Bu maçı bir kez daha izleyeceğiz ve analizlerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takım Ruhunu İyi Ortaya Koyduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:29:48. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takım Ruhunu İyi Ortaya Koyduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement