Teknik direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli arasında, Ümraniyespor karşılaşması sonrası tartışma yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya giren ve sinirli olduğu görülen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli arasında kısa süreli tartışma çıktı. Tartışma büyümeden oyuncular araya girdi.
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