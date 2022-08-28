Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya giren ve sinirli olduğu görülen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli arasında kısa süreli tartışma çıktı. Tartışma büyümeden oyuncular araya girdi.

Kaynak: DHA

Vincenzo Montella, Mario Balotelli, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Teknik direktör Montella ile Balotelli arasında tartışma - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.