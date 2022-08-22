Adana Demirspor, en son Zenit forması giyen ve yaz transfer döneminde ismi Süper Lig'den birçok takım ile anılan Rus golcü Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Artem Dzyuba, doğum gününde ilk golünü attı - Son Dakika

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