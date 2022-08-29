Adana Demirspor'da beklenen son: Balotelli şehirden ayrıldı, yeni takımına imza atmaya gidiyor

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Uzun süredir Adana Demirspor'daki geleceği merak konusu olan Mario Balotelli, gemileri yaktı. İtalyan yıldızın şehirden ayrıldığı iddia edilirken, yeni takımı da ortaya çıktı.

MONTELLA İLE TARTIŞMIŞTI

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin özel bir uçakla Adana'dan ayrıldığı öne sürüldü. Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana'dan ayrıldığı iddia edildi.

UÇAĞA BİNDİĞİ GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli'nin, Adana Havalimanı'ndan özel bir uçağa bindiği görüldü. 32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor'un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

YENİ TAKIMI SION OLABİLİR

Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Mario Balotelli'nin yeni rotasının İsviçre olacağı belirtildi. İtalyan yıldızın, Sion ile sözleşme imzalaması bekleniyor.