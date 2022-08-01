Süper Lig'de geçen sezon fırtınalar estiren Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılabilir. İtalyan golcünün yeni adresinin memleketi olabileceği ifade edildi.
Akşam'ın Tifosi Palermo'dan aktardığı habere göre, Palermo'nun Mario Balotelli ile ilgilendiği ve İtalyan golcüyü memleketine döndürmek istediği ifade edildi. Süper Lig 'de Adana Demirspor'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki futbolcu ülkesinde de yakından takip ediliyor.
Haberin devamında; Mario Balotelli'ye "Yuvana dön" mesajıyla yaklaşacak olan Palermo'nun yıldız golcüyü kadrosunda görmeyi umduğu belirtildi. İtalyan golcü, Adana Demirspor'dan Palermo'ya transfer olursa, doğduğu şehre geri dönmüş olacak. Böylelikle, 31 yaşındaki yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açarak, İtalya'da Serie B'de forma giyecek.
Son Dakika › Spor › İtalya Serie B ekibi Palermo, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için harekete geçti - Son Dakika