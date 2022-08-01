İtalya Serie B ekibi Palermo, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için harekete geçti

Süper Lig'de geçen sezon fırtınalar estiren Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılabilir. İtalyan golcünün yeni adresinin memleketi olabileceği ifade edildi.

BALOTELLI ÜLKESİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Akşam'ın Tifosi Palermo'dan aktardığı habere göre, Palermo'nun Mario Balotelli ile ilgilendiği ve İtalyan golcüyü memleketine döndürmek istediği ifade edildi. Süper Lig 'de Adana Demirspor'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki futbolcu ülkesinde de yakından takip ediliyor.

MEMLEKETİNE GERİ DÖNEBİLİR

Haberin devamında; Mario Balotelli'ye "Yuvana dön" mesajıyla yaklaşacak olan Palermo'nun yıldız golcüyü kadrosunda görmeyi umduğu belirtildi. İtalyan golcü, Adana Demirspor'dan Palermo'ya transfer olursa, doğduğu şehre geri dönmüş olacak. Böylelikle, 31 yaşındaki yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açarak, İtalya'da Serie B'de forma giyecek.