İtalya Serie B ekibi Palermo, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için harekete geçti - Son Dakika
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İtalya Serie B ekibi Palermo, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için harekete geçti

01.08.2022 08:46
İtalya Serie B ekibi Palermo, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için harekete geçti

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için İtalya Serie A ekibi Palermo harekete geçti. Sion ile de adı anılan deneyimli golcünün, ülkesinden gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

Süper Lig'de geçen sezon fırtınalar estiren Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılabilir. İtalyan golcünün yeni adresinin memleketi olabileceği ifade edildi.

BALOTELLI ÜLKESİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Akşam'ın Tifosi Palermo'dan aktardığı habere göre, Palermo'nun Mario Balotelli ile ilgilendiği ve İtalyan golcüyü memleketine döndürmek istediği ifade edildi. Süper Lig 'de Adana Demirspor'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki futbolcu ülkesinde de yakından takip ediliyor.

MEMLEKETİNE GERİ DÖNEBİLİR

Haberin devamında; Mario Balotelli'ye "Yuvana dön" mesajıyla yaklaşacak olan Palermo'nun yıldız golcüyü kadrosunda görmeyi umduğu belirtildi. İtalyan golcü, Adana Demirspor'dan Palermo'ya transfer olursa, doğduğu şehre geri dönmüş olacak. Böylelikle, 31 yaşındaki yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açarak, İtalya'da Serie B'de forma giyecek.

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Mario Balotelli, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya Serie B ekibi Palermo, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli için harekete geçti - Son Dakika


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