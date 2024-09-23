Adana Demirspor Valkanis ile Vedalaştı - Son Dakika
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Adana Demirspor Valkanis ile Vedalaştı

Adana Demirspor Valkanis ile Vedalaştı

Adana Demirspor, ligde başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Valkanis ile yollarını ayırdı.

23.09.2024 13:57
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Avustralyalı Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ligde 6 maçta 1 puan alarak sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor, Avustralyalı Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Valkanis'in karnesi

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Adana Demirspor ile 6 maça çıkan Valkanis, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Valkanis'in ekibi, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

'Harry Potter' çıkışı çok konuşulmuştu

Öte yandan Michael Valkanis'in 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısında söylediği "Ben Harry Potter değilim" sözleri çok konuşulmuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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