Adana Demirspor ve Sivasspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Demirspor ve Sivasspor Berabere Kaldı

Adana Demirspor ve Sivasspor Berabere Kaldı
19.02.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan (Dk. 80 Eymen Namlı), Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Ahmet Yılmaz (Dk. 71 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 87 Muhammed Ahmet Ergen), Toprak Bayar

Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Emirhan Başyiğit, Mert Çelik (Dk. 89 Badji), Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Avramovski), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 58 Bekir Böke), Manaj, Okoronkwo (Dk. 46 Malle)

Goller: Dk. 3 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 88 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Enes Demirtaş, Dk. 89 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Sivasspor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor ve Sivasspor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Yıllarca konuşulacak görüntüler Tapınak başkanı, Cumhurbaşkanının üzerine istifra etti Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tapınak başkanı, Cumhurbaşkanının üzerine istifra etti
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
Su seviyesi 60 santimetre yükseldi Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı Su seviyesi 60 santimetre yükseldi! Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Yeniden Refah Partili Altınöz: Öcalan’ın umut hakkına kavuşmasını istemiyoruz Yeniden Refah Partili Altınöz: Öcalan'ın umut hakkına kavuşmasını istemiyoruz
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı 25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 16:31:46. #7.11#
SON DAKİKA: Adana Demirspor ve Sivasspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.